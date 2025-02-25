У Ватикані повідомляють, що стан Папи Римського змінився: деталі

Стан здоров'я Папи Римського Франциска дещо покращився. Понтифік навіть частково повернувся до роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Vatican News.
У прес-службі Ватикану повідомляють, що стан здоров'я Папи Римського Франциска дещо покращився.
"Клінічний стан Святійшого Отця (у своїй критичності) демонструє невелике покращення. Навіть сьогодні не було епізодів астматичних респіраторних кризів. Деякі лабораторні тести покращилися. Моніторинг легкої ниркової недостатності не викликає занепокоєння", - розповіли громадянам ввечері понеділка, 24 лютого.
Уточнюється, що киснева терапія продовжується, хоча "із дещо зниженим потоком і відсотком кисню".
В цілому, враховуючи складність клінічної картини, лікарі будь-яких прогнозів наразі не дають.
Водночас відомо, що вчора Папа Римський прийняв Євхаристію (Святе Причастя), а після обіду частково відновив свою роботу.
"Увечері він подзвонив парафіяльному священику Гази, щоб висловити свою батьківську близькість", - уточнили у прес-службі.
Крім того, Франциск "дякує всьому народу Божому, який зібрався в ці дні, щоб помолитися за його здоров'я".
Ватиканський кореспондент Майкл Хейнс підтвердив, що (згідно з інформацією Ватикану) "Папа Франциск усе ще "критичний", але демонструє "невелике покращення".
"Вони кажуть, що "легка" ниркова недостатність "не викликає занепокоєння", - додав журналіст у своєму дописі у соцмережі Х.
Публікація кореспондента (скриншот: x.com/MLJHaynes)
Зранку вівторка, 25 лютого, Хейнс повідомив, що, згідно з даними прес-служби Святого Престолу (Holy See Press Office), "Папа відпочив добре, впродовж всієї ночі".
Нагадаємо, 14 лютого 2025 року стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували в римську лікарню "Джемеллі" після того, як упродовж кількох днів він мав труднощі з диханням. Спершу його лікували від бронхіту, проте згодом діагностували пневмонію обох легень.
ЗМІ повідомляли, що Понтифік - особливо сприйнятливий до інфекції легень (пневмонії), яка може бути спричинена вірусами. Це буцімто пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит - запалення легенів, а також часткову операцію з видалення легені.
Відомо, що за 12 років свого перебування на цій посаді, очільник Римо-Католицької церкви неодноразово потрапляв до лікарні (зокрема в березні 2023 року проходив лікування від бронхіту в тій самій лікарні).
22 лютого прес-служба Ватикану розповіла, що у Папи Римського стався респіраторний криз. Йому необхідно було застосувати "кисень на високих потоках".
Крім того, аналізи крові Понтифіка показали "початкову, легку, ниркову недостатність" - проблему з нирками, яка "перебувала під контролем".
Попри посилення болю, тоді Франциск провів день у кріслі. Проте для підтримки його здоров'я необхідні були процедури з переливання крові.
Пізніше тромбоцитопенія Папи Римського (стан, за якого кількість тромбоцитів у крові стає надто низькою) стабілізувалася.
З огляду на стан здоров'я, вірянам повідомили, що Папа Римський не читатиме молитву Angelus другу неділю поспіль.
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