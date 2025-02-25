В Ватикане сообщают, что состояние Папы Римского изменилось: детали

Что известно о состоянии Папы Римского Франциска

В пресс-службе Ватикана сообщают, что состояние здоровья Папы Римского Франциска несколько улучшилось.

"Клиническое состояние Святейшего Отца (в своей критичности) демонстрирует небольшое улучшение. Даже сегодня не было эпизодов астматических респираторных кризов. Некоторые лабораторные тесты улучшились. Мониторинг легкой почечной недостаточности не вызывает беспокойства", - рассказали гражданам вечером понедельника, 24 февраля.

Уточняется, что кислородная терапия продолжается, хотя "с несколько сниженным потоком и процентом кислорода".

В целом, учитывая сложность клинической картины, врачи каких-либо прогнозов пока не дают.

В то же время известно, что вчера Папа Римский принял Евхаристию (Святое Причастие), а после обеда частично возобновил свою работу.

"Вечером он позвонил приходскому священнику Газы, чтобы выразить свою отцовскую близость", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Франциск "благодарит весь народ Божий, который собрался в эти дни, чтобы помолиться за его здоровье".

Ватиканский корреспондент Майкл Хейнс подтвердил, что (согласно информации Ватикана) "Папа Франциск все еще "критичен", но демонстрирует "небольшое улучшение".

"Они говорят, что "легкая" почечная недостаточность "не вызывает беспокойства", - добавил журналист в своем посте в соцсети Х.

Публикация корреспондента (скриншот: x.com/MLJHaynes)

Утром вторника, 25 февраля, Хейнс сообщил, что, согласно данным пресс-службы Святого Престола (Holy See Press Office), "Папа отдохнул хорошо, на протяжении всей ночи".

Сообщение Хейнса о состоянии Папы Римского утром 25 февраля (скриншот: x.com/MLJHaynes)