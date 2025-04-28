У Ватикані назвали дату конклаву для обрання нового Папи: подробиці від Reuters

У Ватикані оголосили дату конклаву для обрання нового Папи. За інформацією Reuters, розпочнеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попередні два конкла́ви, що відбулися у 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.

У голосуванні візьмуть участь близько 135 кардиналів віком до 80 років із різних країн світу. Вони мають обрати нового главу Церкви, яка об'єднує понад 1,4 мільярда католиків.

Рішення було ухвалене під час закритої зустрічі кардиналів, яка відбулася після похорону Папи Франциска.

Кардинали Римо-католицької церкви розпочнуть конклав для обрання нового Папи 7 травня. Про це повідомило Reuters високопоставлене джерело у Ватикані сьогодні.

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, в результаті якого він впав у кому та помер.

Хто стане наступним Папою Римським

Після прощання з Папою Франциском Католицька церква готуватиметься до виборів нового понтифіка. Серед імовірних кандидатів на престол — українець Микола Бичок, який наразі очолює єпархію УГКЦ у Мельбурні та вважається наймолодшим кардиналом у Ватикані.

Докладніше про претендентів на посаду Папи Римського та що відомо про кардинала Миколу Бичка, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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