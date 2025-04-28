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В Ватикане назвали дату конклава для избрания нового Папы: подробности от Reuters

Понедельник 28 апреля 2025 14:22
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В Ватикане назвали дату конклава для избрания нового Папы: подробности от Reuters Фото: Ватикан назвал дату начала конклава для выбора нового Папы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Ватикане объявили дату конклава для избрания нового Папы. По информации Reuters, начнется уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кардиналы Римско-католической церкви начнут конклав для избрания нового Папы 7 мая. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в Ватикане сегодня.

Решение было принято во время закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Франциска.

Официальное объявление даты ожидается в ближайшее время.

В голосовании примут участие около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира. Они должны избрать нового главу Церкви, которая объединяет более 1,4 миллиарда католиков.

Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Смерть Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.

Кто станет следующим Папой Римским

После прощания с Папой Франциском Католическая церковь будет готовиться к выборам нового понтифика. Среди вероятных кандидатов на престол - украинец Николай Бычок, который сейчас возглавляет епархию УГКЦ в Мельбурне и считается самым молодым кардиналом в Ватикане.

Подробнее о претендентах на пост Папы Римского и что известно о кардинале Николае Бычке, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Ватикан Папа римский
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