В Ватикане назвали дату конклава для избрания нового Папы: подробности от Reuters

В Ватикане объявили дату конклава для избрания нового Папы. По информации Reuters, начнется уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

В голосовании примут участие около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира. Они должны избрать нового главу Церкви, которая объединяет более 1,4 миллиарда католиков.

Решение было принято во время закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Франциска.

Кардиналы Римско-католической церкви начнут конклав для избрания нового Папы 7 мая. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в Ватикане сегодня.

Смерть Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, в результате которого он впал в кому и умер.

Кто станет следующим Папой Римским

После прощания с Папой Франциском Католическая церковь будет готовиться к выборам нового понтифика. Среди вероятных кандидатов на престол - украинец Николай Бычок, который сейчас возглавляет епархию УГКЦ в Мельбурне и считается самым молодым кардиналом в Ватикане.

Подробнее о претендентах на пост Папы Римского и что известно о кардинале Николае Бычке, можно узнать в материале РБК-Украина.

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