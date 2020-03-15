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В Ватикане пасхальные богослужения пройдут без верующих

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 15:27
В Ватикане пасхальные богослужения пройдут без верующих
Фото: Площадь Святого Петра (flickr.com/costiflorea)

До 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и воскресные благословения будут транслироваться через интернет

В Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также отмечается, что до пасхального воскресенья, 12 апреля, общие аудиенции понтифика и воскресные благословения будут транслироваться через интернет и телевидение.

Службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная с Великого четверга и заканчивая пасхальным воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч верующих в Рим и Ватикан.

Напомним, 10 марта стало известно, что Ватикан закрывает для посещения Площадь Святого Петра и Базилику до 3 апреля. Также в итальянской столице - Риме - до 3 апреля закрыли все ватиканские музеи и музеи при папских базиликах.

Кроме того, из-за вспышки коронавируса в Италии, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции, а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.

Добавим, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодняшний день в мире превысило 150 тысяч.

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