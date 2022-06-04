Ватикан выпустил специальную серебряную монету, которую посвятил Украине. Вся прибыль от продажи будет направлена на помощь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посла Украины в Ватикане Андрея Юраша.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине", - отметил посол.

Стоимость одной монеты составляет 50 евро, а приобрести ее можно за ссылкой.

Фото: Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине (cfn.va)