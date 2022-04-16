Ватикан после просьб Украины изменил текст размышлений на Крестном шествии в Риме

По изначальному замыслу Римской Католической Церкви, во время шествия на Страстную пятницу папа Франциск должен был произнести в речи размышлений при 13-м стоянии слова о братьях и сестрах, когда крест держали уроженки Украины и РФ - они работают в Италии в хосписе.

Но на такие планы остро отреагировали украинские католики и Посольства Украины при Святом Престоле, учитывая продолжающуюся полномасштабную войну РФ против нашей страны. В итоге Ватикан решил изменить концепт.

"Дело в том, что к аргументам украинской стороны (а официальное заявление и соответствующая нота Посольства Украины при Святом Престоле была первой в ряду других подобных обращений) отнеслись в Апостольской Столице с вниманием: вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских" народах", было предложено помолиться в тишине", - пишет Юраш.

Также он выложил скрин оригинального опубликованного текста, который должен быть зачитан в рамках 13-й станции, но из которого были озвучены лишь молитвенные фрагменты.

Текст молитвенных размышлений при 13-м стоянии на Крестном шествии в римском Колизее (фото: facebook.com / Andrii Yurash)