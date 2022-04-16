Ватикан після прохань України змінив текст роздумів на Хресній ході в Римі

За початковим задумом Римської Католицької Церкви, під час ходи на Страсну п'ятницю папа Франциск мав у промові роздумів проказати при 13-му стоянні слова про братів і сестер, коли хрест тримали уродженки України і РФ - вони працюють в Італії в хоспісі.

Але на такі плани гостро відреагували українські католики і Посольства України при Святому Престолі, враховуючи триваючу повномасштабну війну РФ проти нашої країни. У підсумку Ватикан вирішив змінити концепт.

"Річ у тому, що до аргументів української сторони (а офіційна заява і відповідна нота Посольства України при Святому Престолі була першою в ряду інших подібних звернень) поставилися в Апостольській Столиці з увагою: замість запланованого розлогого тексту, в якому повинна була звучати теза і про "братні" народи", було запропоновано помолитися в тиші", - пише Юраш.

Також він виклав скрін оригінального опублікованого тексту, який повинен бути зачитаний в рамках 13-ї станції, але з якого були озвучені лише молитовні фрагменти.

Текст молитовних роздумів при 13-му стоянні на Хресній ході в римському Колізеї (фото: facebook.com / Andrii Yurash)