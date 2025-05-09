Ватикан працює над поверненням українців з РФ: посол назвав головні перешкоди

Ватикан допомагає у поверненні українських полонених та дітей з Росії. Проте у Ватикані зазначають, що з цим є проблеми, зокрема у фінансуванні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні Вісвальдас Кульбокас.
"Наміри є добрі, але, як сказав, ще сама система недопрацьована, тому що це дуже складне питання. З Росією недостатньо, що якийсь там особистий представник Папи, як кардинал Дзуппі (спеціальний посланець папи Римського з питань повернення українських в’язнів і дітей, депортованих Москвою - ред.), передає списки, питання і прохання, навіть зустрічається, два рази він їздив до Москви. Цього не вистачає", - сказав він.
Посол Ватикану вважає, що у посередництві щодо повернення полонених потрібна команда. Він додав, що деякі країни мають більше фінансових можливостей, і обміни легше проходять, коли є система та країна, яка і фінансово, і логістично надає допомогу.
"Святий Престол - звучить дуже гарно, але навіть коли стосується фінансових можливостей, не завжди вони є", - сказав Вісвальдас Кульбокас.
Апостольський нунцій зауважив, що це ж стосується і повернення дітей. Як приклад він назвав допомогу Катару, який надає літаки, здійснює евакуацію дітей, дає можливість переночували перед тим, як їх перевозять з Росії до Катару або прямо до України.
"В цьому сенсі не є достатньо тільки наміру і осіб, які тут працюють, але потрібна ціла система - і фінанси, і команди. Я б сказав, що ще тут не вистачає зусиль, щоб отримати більше результатів", - пояснив він.
Нагадаємо, цього тижня, 6 травня, Україна та Росії провели новий великий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 205 українських військових.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, обмін відбувся за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Раніше Володимир Зеленський відзначав допомогу Ватикану у поверненні українців з російської неволі. Зокрема, Ватикан був посередником при поверненні цивільних у червні 2024 року. Тоді з полону звільнили Нарімана Джеляла - заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Також були звільнені Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.