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Ватикан працює над поверненням українців з РФ: посол назвав головні перешкоди

Фото: апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас (rkc.org.ua)
Автор: Роман Кот, Наталія Юрченко

Ватикан допомагає у поверненні українських полонених та дітей з Росії. Проте у Ватикані зазначають, що з цим є проблеми, зокрема у фінансуванні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні Вісвальдас Кульбокас.

"Наміри є добрі, але, як сказав, ще сама система недопрацьована, тому що це дуже складне питання. З Росією недостатньо, що якийсь там особистий представник Папи, як кардинал Дзуппі (спеціальний посланець папи Римського з питань повернення українських в’язнів і дітей, депортованих Москвою - ред.), передає списки, питання і прохання, навіть зустрічається, два рази він їздив до Москви. Цього не вистачає", - сказав він.

Посол Ватикану вважає, що у посередництві щодо повернення полонених потрібна команда. Він додав, що деякі країни мають більше фінансових можливостей, і обміни легше проходять, коли є система та країна, яка і фінансово, і логістично надає допомогу.

"Святий Престол - звучить дуже гарно, але навіть коли стосується фінансових можливостей, не завжди вони є", - сказав Вісвальдас Кульбокас.

Апостольський нунцій зауважив, що це ж стосується і повернення дітей. Як приклад він назвав допомогу Катару, який надає літаки, здійснює евакуацію дітей, дає можливість переночували перед тим, як їх перевозять з Росії до Катару або прямо до України.

"В цьому сенсі не є достатньо тільки наміру і осіб, які тут працюють, але потрібна ціла система - і фінанси, і команди. Я б сказав, що ще тут не вистачає зусиль, щоб отримати більше результатів", - пояснив він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, цього тижня, 6 травня, Україна та Росії провели новий великий обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 205 українських військових.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, обмін відбувся за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Раніше Володимир Зеленський відзначав допомогу Ватикану у поверненні українців з російської неволі. Зокрема, Ватикан був посередником при поверненні цивільних у червні 2024 року. Тоді з полону звільнили Нарімана Джеляла - заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Також були звільнені Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

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