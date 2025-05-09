Ватикан работает над возвращением украинцев из РФ: посол назвал главные препятствия

"Намерения есть хорошие, но, как сказал, еще сама система недоработана, потому что это очень сложный вопрос. С Россией недостаточно, что какой-то там личный представитель Папы, как кардинал Дзуппи (специальный посланник папы Римского по вопросам возвращения украинских заключенных и детей, депортированных Москвой - ред.), передает списки, вопросы и просьбы, даже встречается, два раза он ездил в Москву. Этого не хватает", - сказал он.

Посол Ватикана считает, что в посредничестве по возвращению пленных нужна команда. Он добавил, что некоторые страны имеют больше финансовых возможностей, и обмены легче проходят, когда есть система и страна, которая и финансово, и логистически оказывает помощь.

"Святой Престол - звучит очень красиво, но даже когда касается финансовых возможностей, не всегда они есть", - сказал Висвальдас Кульбокас.

Апостольский нунций отметил, что это же касается и возвращения детей. В качестве примера он назвал помощь Катара, который предоставляет самолеты, осуществляет эвакуацию детей, дает возможность переночевать перед тем, как их перевозят из России в Катар или прямо в Украину.

"В этом смысле не является достаточно только намерения и лиц, которые здесь работают, но нужна целая система - и финансы, и команды. Я бы сказал, что еще здесь не хватает усилий, чтобы получить больше результатов", - пояснил он.