Ватикан работает над возвращением украинцев из РФ: посол назвал главные препятствия

Ватикан помогает в возвращении украинских пленных и детей из России. Однако в Ватикане отмечают, что с этим есть проблемы, в частности в финансировании.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине Висвальдас Кульбокас.
"Намерения есть хорошие, но, как сказал, еще сама система недоработана, потому что это очень сложный вопрос. С Россией недостаточно, что какой-то там личный представитель Папы, как кардинал Дзуппи (специальный посланник папы Римского по вопросам возвращения украинских заключенных и детей, депортированных Москвой - ред.), передает списки, вопросы и просьбы, даже встречается, два раза он ездил в Москву. Этого не хватает", - сказал он.
Посол Ватикана считает, что в посредничестве по возвращению пленных нужна команда. Он добавил, что некоторые страны имеют больше финансовых возможностей, и обмены легче проходят, когда есть система и страна, которая и финансово, и логистически оказывает помощь.
"Святой Престол - звучит очень красиво, но даже когда касается финансовых возможностей, не всегда они есть", - сказал Висвальдас Кульбокас.
Апостольский нунций отметил, что это же касается и возвращения детей. В качестве примера он назвал помощь Катара, который предоставляет самолеты, осуществляет эвакуацию детей, дает возможность переночевать перед тем, как их перевозят из России в Катар или прямо в Украину.
"В этом смысле не является достаточно только намерения и лиц, которые здесь работают, но нужна целая система - и финансы, и команды. Я бы сказал, что еще здесь не хватает усилий, чтобы получить больше результатов", - пояснил он.
Напомним, на этой неделе, 6 мая, Украина и России провели новый большой обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 205 украинских военных.
Как отметил президент Владимир Зеленский, обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее Владимир Зеленский благодарил Ватикан за помощь в возвращении украинцев из российского плена. В частности, Ватикан был посредником при возвращении гражданских в июне 2024 года. Тогда из плена освободили Наримана Джеляла - заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Также были освобождены Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.