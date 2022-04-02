Кабмин одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен: кто их получит

Кабинет министров Украины одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен. Их будут выплачивать раненым в ходе боевых действий и тем, кто попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Сообщается, что до 100 000 гривен увеличиваются выплаты военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения, которые:

были ранены, находятся на стационарном лечении или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;

лицам, которые захвачены в плен или стали заложниками, интернированы в нейтральные страны или безвести пропали;

лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели, а также определения полного круга тех, кто имеет право на единовременную денежную помощь.