ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен: кто их получит

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 11:51
Кабмин одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен: кто их получит Фото: украинцам будут выплачивать "боевые" 100 000 гривен (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен. Их будут выплачивать раненым в ходе боевых действий и тем, кто попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что до 100 000 гривен увеличиваются выплаты военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения, которые:

  • были ранены, находятся на стационарном лечении или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;
  • лицам, которые захвачены в плен или стали заложниками, интернированы в нейтральные страны или безвести пропали;
  • лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели, а также определения полного круга тех, кто имеет право на единовременную денежную помощь.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, какие выплаты получают украинские военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой