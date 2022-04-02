Кабмин одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен: кто их получит
Кабинет министров Украины одобрил выплату "боевых" 100 000 гривен. Их будут выплачивать раненым в ходе боевых действий и тем, кто попал в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Сообщается, что до 100 000 гривен увеличиваются выплаты военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения, которые:
- были ранены, находятся на стационарном лечении или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;
- лицам, которые захвачены в плен или стали заложниками, интернированы в нейтральные страны или безвести пропали;
- лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений.
Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели, а также определения полного круга тех, кто имеет право на единовременную денежную помощь.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, какие выплаты получают украинские военные.
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