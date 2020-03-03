ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ватикан опублікував секретні архіви по Голокосту

Новини » Політика     03.03.2020 - 08:14
Ватикан опублікував секретні архіви по Голокосту
Фото: площа Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Історики стверджують, що Пій XII знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив

Ватикан відкрив свої архіви часів Другої світової війни, які були закриті через підозри, що папа Пій XII, який очолював у той період католицьку церкву, закривав очі на Голокост. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Історики стверджують, що Пій XII знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив. Також його називають "папою Гітлера". Проте Ватикан наполягає, що Пій XII активно вів неофіційну роботу для порятунку євреїв.

Співробітники архіву кажуть, що всі місця в приміщенні, призначеному для вивчення документів, заброньовані вченими з різних країн до кінця року.

Папа Пій XII - одна з найсуперечливіших постатей у новітній історії католицької церкви. Якщо припущення вчених про його мовчазне потурання винищенню євреїв вірні, це може ще більше похитнути репутацію церкви, яка останнім часом загрузла в скандалах, зокрема, пов'язаних з педофілією.

Проте рік тому нинішній папа Франциск прийняв рішення розсекретити архіви, заявивши, що церква не боїться історії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в Ізраїлі завжди буде вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту.

Парламент Естонії засудив Росію за спотворення історії Другої світової Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців
Новини України ВатиканГолокостВторая мировая война
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся