Ватикан неожиданно отменил трансляцию встречи Байдена и Папы Римского

Прямая трансляция встречи Байдена с понтификом, намеченная на утро пятницы, была отменена для того, чтобы осветить прибытие президентского кортежа в резиденцию главы Католической церкви.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни сказал, что изменения в плане трансляции отражают нормальную процедуру, установленную на время пандемии коронавируса для всех глав государств или правительств, посещающих Папу Римского.

Кроме того, в Ватикане запретили присутствие любых, не имеющих отношения к церкви СМИ в начале и конце встречи, как это обычно происходит во время визитов глав государств.

Ватикан отменил прямую трансляцию встречи Байдена с Франциском в тронном зале Апостольского дворца, а также трансляцию момента начала личных переговоров в библиотеке Папы Римского.

В Ватикане сообщили о том, что отредактированная съемка встречи будет позднее предоставлена аккредитованным СМИ. Бруни не стал объяснять причины того, почему Ватикан изначально анонсировал освещение встречи Байдена с папой в прямом эфире, а затем внезапно отменил прямую трансляцию.

Байден, второй после Джона Кеннеди американский президент-католик, уже трижды встречался с Франциском, однако нынешняя аудиенция - первая за время его пребывания на посту главы государства.

Встреча Байдена с Папой вызвала повышенный интерес у наблюдателей в связи с тем, что американские епископы через несколько недель соберутся на ежегодный съезд, один из пунктов повестки которого был инициирован консерваторами, настаивающими на том, что поддержка Байденом права на аборт должна лишить его права на причастие.

Франциск решительно поддержал позицию церкви, которая считает аборты убийством. Однако он добавил, что церковь возглавляют епископы, а не политики.