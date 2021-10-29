Ватикан несподівано скасував трансляцію зустрічі Байдена і Папи Римського

Пряма трансляція зустрічі Байдена з понтифіком, намічена на ранок п'ятниці, була скасована для того, щоб висвітлити прибуття президентського кортежу в резиденцію глави Католицької церкви.

Прессекретар Ватикану Маттео Бруні сказав, що зміни в плані трансляції показують нормальну процедуру, встановлену на час пандемії коронавірусу для всіх глав держав або урядів, які відвідують Папу Римського.

Крім того, у Ватикані заборонили присутність будь-яких, що не мають відношення до церкви ЗМІ на початку і кінці зустрічі, як це зазвичай відбувається під час візитів глав держав.

Ватикан скасував пряму трансляцію зустрічі Байдена з Франциском у тронній залі Апостольського палацу, а також трансляцію моменту початку особистих переговорів у бібліотеці Папи Римського.

У Ватикані повідомили про те, що відредагована зйомка зустрічі буде пізніше надана акредитованим ЗМІ. Бруні не став пояснювати причини того, чому Ватикан спочатку анонсував висвітлення зустрічі Байдена з папою в прямому ефірі, а потім раптово скасував пряму трансляцію.

Байден, другий після Джона Кеннеді американський президент-католик, вже тричі зустрічався з Франциском, проте нинішня аудієнція - перша за час його перебування на посаді глави держави.

Зустріч Байдена з Папою викликала підвищений інтерес у спостерігачів у зв'язку з тим, що американські єпископи через кілька тижнів зберуться на щорічний з'їзд, один з пунктів порядку якого був ініційований консерваторами, які наполягають на тому, що підтримка Байденом права на аборт мала позбавити його права на причастя.

Франциск рішуче підтримав позицію церкви, яка вважає аборти вбивством. Однак він додав, що церкву очолюють єпископи, а не політики.