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Ватикан направил кардиналов для помощи украинским беженцам

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Рим, Понедельник 07 марта 2022 14:59
Ватикан направил кардиналов для помощи украинским беженцам Фото: Ватикан направил кардиналов для помощи украинским беженцам (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Ватикан направил двух высокопоставленных католических кардиналов для помощи украинским беженцам, которые спасаются от полномасштабного вторжения России. В ближайшие несколько дней они прибудут для оказания гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Конрад Краевский уже направляется к границе Украины с Польшей, чтобы пообщаться с беженцами и волонтерами.

Майкл Черни прибудет в Венгрии во вторник, 8 марта, где, как ожидается, он также встретится с беженцами. После этого оба должны пересечь границу с Украиной.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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