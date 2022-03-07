Ватикан направил кардиналов для помощи украинским беженцам
Ватикан направил двух высокопоставленных католических кардиналов для помощи украинским беженцам, которые спасаются от полномасштабного вторжения России. В ближайшие несколько дней они прибудут для оказания гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Конрад Краевский уже направляется к границе Украины с Польшей, чтобы пообщаться с беженцами и волонтерами.
Майкл Черни прибудет в Венгрии во вторник, 8 марта, где, как ожидается, он также встретится с беженцами. После этого оба должны пересечь границу с Украиной.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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