Ватикан направил кардиналов для помощи украинским беженцам

Ватикан направил двух высокопоставленных католических кардиналов для помощи украинским беженцам, которые спасаются от полномасштабного вторжения России. В ближайшие несколько дней они прибудут для оказания гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Конрад Краевский уже направляется к границе Украины с Польшей, чтобы пообщаться с беженцами и волонтерами.

Майкл Черни прибудет в Венгрии во вторник, 8 марта, где, как ожидается, он также встретится с беженцами. После этого оба должны пересечь границу с Украиной.