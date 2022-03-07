Ватикан направив кардиналів для допомоги українським біженцям

Ватикан направив двох високопоставлених католицьких кардиналів для допомоги українським біженцям, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії. У найближчі кілька днів вони прибудуть для надання гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Конрад Краєвський вже прямує до кордону України з Польщею, щоб поспілкуватися з біженцями та волонтерами.

Майкл Черні прибуде в Угорщині у вівторок, 8 березня, де, як очікується, він також зустрінеться з біженцями. Після цього обидва повинні перетнути кордон з Україною.