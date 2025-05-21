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Ватикан готовий прийняти переговори України і РФ, але боїться виглядати упередженим, - Reuters

Фото: Папа Римський Лев (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ватикан відкритий до можливої організації переговорів між Україною і Росією. Але він хоче виглядати неупередженим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання звернуло увагу, що Ватикан не робив жодних публічних заяв щодо питання організації переговорів України та РФ відтоді, як президент США Дональд Трамп уперше запропонував ідею проведення у Ватикані переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Учора, 20 травня, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила, що Папа Римський Лев підтвердив свою готовність провести переговори під час телефонної розмови.

Одна з офіційних осіб Ватикану розповіла Reuters, що Ватикан загалом дотримується політики відкритості до проведення переговорів щодо припинення будь-якого глобального конфлікту, але з обережністю, "щоб не видатися упередженим до однієї зі сторін, що воюють".

Водночас Массімо Фаджолі, італійський учений, який уважно стежить за ситуацією у Ватикані, припустив, що Ватикан побоюється, що час переходу від одного Папи до іншого стане політизованим.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна і партнери розглядають можливість проведення нового раунду перемовин із Росією у Ватикані та ще двох локаціях.

Сам Зеленський уже особисто зустрічався з новим Папою. Після переговорів глава української держави розповів, що понтифік дійсно висловив готовність організувати переговори.

До слова, перший раунд нових переговорів між Україною та Росією відбувся у Стамбулі.

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