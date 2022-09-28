Ватажок "ЛНР" попросив Путіна розглянути входження "республіки" до складу РФ

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням розглянути питання про входження "республіки" до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

"Шановний, Володимире Володимировичу, я звертаюся до вас від імені народу Луганщини! З урахуванням схвалення населенням республіки рішення на референдумі, прошу вас розглянути питання про входження "Луганської Народної Республіки" до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації", - заявив ватажок бойовиків.

Слідом за Пасічником до Путіна з відповідним проханням звернувся головний гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

Водночас, його заступник - зрадник України Кирило Стремоусов отримав в анексованому Криму російський паспорт.

Зазначимо, що вранці у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ватажки "ЛНР" та "ДНР" поїхали до Москви робити відповідні заяви.