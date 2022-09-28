Ватажок "ЛНР" попросив Путіна розглянути входження "республіки" до складу РФ
Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням розглянути питання про входження "республіки" до складу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
"Шановний, Володимире Володимировичу, я звертаюся до вас від імені народу Луганщини! З урахуванням схвалення населенням республіки рішення на референдумі, прошу вас розглянути питання про входження "Луганської Народної Республіки" до складу Росії на правах суб'єкта Російської Федерації", - заявив ватажок бойовиків.
Слідом за Пасічником до Путіна з відповідним проханням звернувся головний гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
Водночас, його заступник - зрадник України Кирило Стремоусов отримав в анексованому Криму російський паспорт.
Зазначимо, що вранці у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ватажки "ЛНР" та "ДНР" поїхали до Москви робити відповідні заяви.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум голові РФ Володимиру Путіну про визнання "референдумів" та подальших переговорів. За словами українського лідера, у разі визнання "референдумів", йому з Путіним більше нема про що говорити.
Як відомо, більшість країн не визнає так звані "референдуми" на окупованих територіях України.
ЄС та США у свою чергу готують черговий пакет санкцій проти Росії за спробу аннексії українських територій.
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