ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главарь "ЛНР" попросил Путина рассмотреть вхождение "республики" в состав РФ

Новина українською →
Луганск, Среда 28 сентября 2022 12:46
Главарь "ЛНР" попросил Путина рассмотреть вхождение "республики" в состав РФ Фото: главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник (скрин - Youtube: RT на русском)
Автор: Руслан Гаращенко

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "республики" в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - заявил главарь боевиков.

Вслед за Пасечником к Путину с соответствующей просьбой обратился главный гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

В то же время его заместитель - предатель Украины Кирилл Стремоусов получил в анексрованном Крыму российский паспорт.

Отметим, что утром в российских СМИ появилась информация о том, что главари "ЛНР" и "ДНР" поехали в Москву делать соответствующие заявления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании "референдумов" и последующих переговоров. По словам украинского лидера, в случае признания "референдумов", ему с Путиным больше не о чем говорить.

Как известно, поглощающее большинство стран не признает так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

ЕС и США в свою очередь готовят очередной пакет санкций против России за попытку анекссии украинских территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЛНР Референдум
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана