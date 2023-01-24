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Ватажок "ДНР" Пушилін призначив нового "мера" окупованого Маріуполя

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Маріуполь, Вівторок 24 січня 2023 11:04
Ватажок "ДНР" Пушилін призначив нового "мера" окупованого Маріуполя Фото: новий "мер" Маріуполя Олег Моргун (t.me/mariupolrada)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Маріуполі змінився так званий "мер". Ватажок "ДНР" Денис Пушилін призначив "смотрящим" Олега Моргуна, який був засуджений на 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міськради.

"Гайки прикручують сильніше, а про "демократію" можна взагалі забути. Маріупольцям один за одним назначають очільників міста, не питаючи думки мешканців. Пушилін видав наказ про призначення так званим "мером" Маріуполя Олега Моргуна", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що Моргун колишній в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області, він в у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР", втім йому вдалося втекти на окуповану територію.

"Призначення Моргунова свідчить про те, що у місті хочуть посилити мобілізацію. Іващенко, за попередніми даними, госпіталізовано. Вирішили прибрати, бо активно відмивав гроші, давав "зелене світло" мародерству. Саме він з поплічниками робили "наводку" для обстрілів під час наступу на Маріуполь. Саме через них люди залишилися без зв'язку, води, були розстріляні всі продуктові штаби та частина автобусів, яка призначалася для евакуації жителів", - пояснили в міськраді.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін побував в окупованому росіянами Маріуполі і під час свого "візиту" він вичитав ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна та місцевого гауляйтера Костянтина Іващенка.

Крім того, ми писали й про те, що окупаційна влада в Маріуполі наказала загарбникам прискорити знесення будинків, а така "вказівка" надійшла і від російського міністра, який відвідав місто.

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Маріуполь ДНР Пушилин
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