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Пушиліну "дісталося". В окупований Маріуполь приїжджав віцепрем'єр РФ

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Маріуполь, П'ятниця 06 січня 2023 09:56
Пушиліну "дісталося". В окупований Маріуполь приїжджав віцепрем'єр РФ Фото: ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін побував в окупованому росіянами Маріуполі. Він вичитав ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна та місцевого гауляйтера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Вчора в Маріуполі було явище заступника голови уряду Московії Марата Хуснулліна. Мало бути святково, але щось пішло не так. Через чисельні скарги маріупольців на "приймальну Путіна" вперше з часів окупації Пушилін з Іващенко отримали на горіхи", - написав він.

При цьому Андрющенко наголосив, що тут би мали порадіти за маріупольців, але ні. Але рішення та протокольні доручення окупаційної влади дуже дивні.

"Теплопостачання протягом січня забезпечити виключно в "соціальних об’єктах" та … прискорити темп знесення будинків аби з весни московські підрядники почали забудову. Якщо підсумувати, то до маріупольців тут справ не дійде. Відверте лобі своїх "забудовників" задля заробітку. Не мін оборони єдиним красти з російського бюджету врешті решт", - пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що задля власної особистої наживи росіяни стирають місто остаточно.

"Скільки українців в окупації готові принести в жертву власної жадібності - питання риторичне. Всіх. До останнього", - додав радник мера Маріуполя.

Також ми писали, що російські війська продовжують грабувати тимчасово окуповані території. Крім зерна та металів, окупанти почали вивозити з Маріуполя будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу.

Також ми писали, що росіяни зносять історичні будинки в окупованому Маріуполі.

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Російська Федерація Маріуполь ДНР Пушилин
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