Главарь "ДНР" Пушилин назначил нового "мэра" оккупированного Мариуполя
Во временно оккупированном Мариуполе сменился так называемый "мэр". Главарь "ДНР" Денис Пушилин назначил "смотрящим" Олега Моргуна, осужденного на 11 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.
"Гайки прикручивают сильнее, а о "демократии" можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей. Пушилин издал приказ о назначении так называемым "мэром" Мариуполя Олега Моргуна", - говорится в сообщении.
Указано, что Моргун бывший и.о начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области, он в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР", впрочем ему удалось сбежать на оккупированную территорию.
"Назначение Моргунова свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован. Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которые предназначались для эвакуации жителей", - пояснили в горсовете.
Напомним, недавно стало известно о том, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в оккупированном россиянами Мариуполе и во время своего "визита" он вычитал главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и местного гауляйтера Константина Иващенко.
Кроме того, мы писали и о том, что оккупационные власти в Мариуполе приказали захватчикам ускорить снос домов, а такое "указание" поступило и от посетившего город российского министра.
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