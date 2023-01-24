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Главарь "ДНР" Пушилин назначил нового "мэра" оккупированного Мариуполя

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Мариуполь, Вторник 24 января 2023 11:04
Главарь "ДНР" Пушилин назначил нового "мэра" оккупированного Мариуполя Фото: новый "мэр" Мариуполя Олег Моргун (t.me/mariupolrada)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе сменился так называемый "мэр". Главарь "ДНР" Денис Пушилин назначил "смотрящим" Олега Моргуна, осужденного на 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

"Гайки прикручивают сильнее, а о "демократии" можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей. Пушилин издал приказ о назначении так называемым "мэром" Мариуполя Олега Моргуна", - говорится в сообщении.

Указано, что Моргун бывший и.о начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области, он в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР", впрочем ему удалось сбежать на оккупированную территорию.

"Назначение Моргунова свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован. Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, были расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, которые предназначались для эвакуации жителей", - пояснили в горсовете.

Напомним, недавно стало известно о том, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в оккупированном россиянами Мариуполе и во время своего "визита" он вычитал главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и местного гауляйтера Константина Иващенко.

Кроме того, мы писали и о том, что оккупационные власти в Мариуполе приказали захватчикам ускорить снос домов, а такое "указание" поступило и от посетившего город российского министра.

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