Ватажка ХАМАС Сінвара знайшли мертвим у тунелі після удару Ізраїлю

Ватажка ХАМАС Мухаммеда Сінвара знайшли мертвим у тунелі в Газі після удару Армії оборони Ізраїлю. Разом із ним загинули його помічники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За повідомленнями саудівського каналу "Аль-Хадат", армія оборони Ізраїлю завдала удару по підземному командному комплексу ХАМАС у Газі, де було вбито фактичного ватажка військового крила Мухаммеда Сінвара.

Разом із ним загинули ще 10 його помічників, а також, ймовірно, командир бригади Рафах Мохаммед Шабана.

Ізраїль офіційно не підтвердив смерть лідерів ХАМАС, але повідомляється, що удари знищили ключових керівників терористичного угруповання.

Що відомо

Мухаммед Сінвар очолив військове крило ХАМАС після загибелі головнокомандувача Мухаммеда Дейфа в липні 2023 року. Він є молодшим братом Ях’ї Сінвара - попереднього лідера руху, вбитого в жовтні 2024-го.

Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАС і був активно розшукуваний за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю, включно з викраденням ізраїльського солдата Гілада Шаліта у 2006 році.

Після масштабного нападу ХАМАС на південний Ізраїль 7 жовтня 2023 року, унаслідок якого загинули близько 1200 людей і було захоплено понад 250 заручників, Ізраїль посилив операції проти терористів у Газі.

Більшість вищого керівництва ХАМАС була ліквідована під час цих дій.

Водночас ізраїльські офіційні особи називали Мухаммеда Сінвара ключовою перепоною для переговорів про звільнення заручників і припинення вогню.