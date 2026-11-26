Що відомо про презентацію книги “Труш малює Орієнт”

Захід у Дзеркальній залі Львівської національної опери зібрав представників мистецької та наукової спільноти, художників, дослідників і шанувальників українського образотворчого мистецтва.

Презентація стала нагодою обговорити нові дослідження творчої спадщини Івана Труша та значення його робіт для української культури.

Книга "Труш малює Орієнт" - восьме видання авторської серії Юрія Ямаша, присвяченої життю та творчості художника. Цього разу в центрі уваги опинилася подорож Труша Єгиптом і Палестиною навесні 1912 року.

У Львові представили книгу “Труш малює Орієнт" за підтримки Василя Костюка

Автор використав архівні матеріали, листи художника до дружини Аріадни, історичні світлини та інші документальні джерела. Важливою частиною роботи стало особисте відвідування Ямашем Каїра та відтворення маршруту, яким понад століття тому подорожував Труш.

Співпраця мецената та дослідника

Для Василя Костюка презентація мала особливе значення. Його інтерес до творчості художника не обмежується підтримкою окремого книжкового проєкту: меценат є поціновувачем мистецтва Івана Труша та має власну колекцію його робіт.

Саме спільний інтерес до української мистецької спадщини багато років об'єднує Василя Костюка та Юрія Ямаша. Тому рішення підтримати фінансування нової монографії стало продовженням їхньої співпраці навколо популяризації творчості художника.

"Я давно стежу за дослідженнями Юрія Ямаша і ціную його ґрунтовну роботу з вивчення мистецької спадщини Івана Труша. Тому, коли з'явилася можливість підтримати видання цієї монографії, я охоче погодився. Такі дослідження заслуговують на увагу, адже допомагають нам глибше пізнати творчість художника та відкривають її для ширшого кола людей", - наголосив Костюк.

Василь Костюк підтримав дослідження Івана Труша та відвідав презентацію монографії

Символізм місця та збереження культурної спадщини

Окремого значення події додало місце проведення. Львівська національна опера пов'язана з творчою біографією Ямаша: свого часу він працював у театрі художником-декоратором, а згодом присвятив його архітектурі окрему монографію.

Під час презентації генеральний директор і художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун звернув увагу на важливість збереження та актуалізації української мистецької спадщини, а також відзначив багаторічну творчу співпрацю театру з автором книги.

Участь Костюка в цьому проєкті демонструє ще один напрям його меценатської діяльності - підтримку досліджень, які допомагають зберігати та популяризувати українське мистецтво. Адже культурна спадщина потребує не лише наукового вивчення, а й людей, готових вкладати ресурси в те, щоб результати таких досліджень ставали доступними суспільству.

Василь Костюк підтримав вихід восьмої монографії Юрія Ямаша про Івана Труша

Хто такий Василь Костюк

Василь Васильович Костюк - український бізнесмен, адвокат і меценат. Багато років підтримує український спорт, культуру, мистецькі та благодійні проєкти.

Особливе місце серед його інтересів посідає українське образотворче мистецтво, зокрема творчість Івана Труша, роботи якого представлені в особистій колекції мецената.

Василь Костюк особисто привітав автора нової книги про Івана Труша у Львові

У 2026 році заснував власний благодійний фонд, спрямований на підтримку ініціатив у сферах спорту, духовності та патріотичного виховання.