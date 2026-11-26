Что известно о презентации книги "Труш рисует Ориент"

Мероприятие в Зеркальном зале Львовской национальной оперы собрало представителей художественного и научного сообщества, художников, исследователей и почитателей украинского изобразительного искусства.

Презентация стала возможностью обсудить новые исследования творческого наследия Ивана Труша и значение его работ для украинской культуры.

Книга "Труш рисует Ориент" - восьмое издание авторской серии Юрия Ямаша, посвященной жизни и творчеству художника. На этот раз в центре внимания оказалось путешествие по Труше по Египту и Палестине весной 1912 года.

Во Львове представили книгу "Труш рисует Ориент" при поддержке Василия Костюка

Автор использовал архивные материалы, письма художника к жене Ариадны, исторические фотографии и другие документальные источники. Важной частью работы стало личное посещение Ямашем Каира и воспроизведение маршрута, по которому более века назад путешествовал Труш.

Сотрудничество мецената и исследователя

Для Василия Костюка презентация имела особое значение. Его интерес к творчеству художника не ограничивается поддержкой отдельного книжного проекта: меценат является ценителем искусства Ивана Труша и имеет свою коллекцию его работ.

Именно общий интерес к украинскому художественному наследию много лет объединяет Василия Костюка и Юрия Ямаша. Поэтому решение поддержать финансирование новой монографии стало продолжением их сотрудничества по популяризации творчества художника.

"Я давно слежу за исследованиями Юрия Ямаша и ценю его основательную работу по изучению художественного наследия Ивана Труша. Поэтому, когда появилась возможность поддержать издание этой монографии, я охотно согласился. Такие исследования заслуживают внимания, ведь помогают нам глубже познать творчество художника и открывают его для более широкого круга людей", - подчеркнул Костюк.

Василий Костюк поддержал исследование Ивана Труша и посетил презентацию монографии

Символизм места и сохранение культурного наследия

Отдельное значение мероприятию добавило место проведения. Львовская национальная опера связана с творческой биографией Ямаша: в свое время он работал в театре художником-декоратором, а затем посвятил его архитектуре отдельную монографию.

Во время презентации генеральный директор и художественный руководитель Львовской национальной оперы Василий Вовкун обратил внимание на важность сохранения и актуализации украинского художественного наследия, а также многолетнее творческое сотрудничество театра с автором книги.

Участие Костюка в этом проекте демонстрирует еще одно направление его меценатской деятельности – поддержку исследований, помогающих сохранять и популяризировать украинское искусство. Ведь культурное наследие требует не только научного изучения, но и людей, готовых вкладывать ресурсы в то, чтобы результаты таких исследований становились доступными обществу.

Василий Костюк поддержал выход восьмой монографии Юрия Ямаша об Иване Труше

Кто такой Василий Костюк

Василий Васильевич Костюк - украинский бизнесмен, адвокат и меценат. Многие годы поддерживает украинский спорт, культуру, художественные и благотворительные проекты.

Особое место среди его интересов занимает украинское изобразительное искусство, в частности, творчество Ивана Труша, работы которого представлены в личной коллекции мецената.

Василий Костюк лично поздравил автора новой книги об Иване Труше во Львове

В 2026 году основал собственный благотворительный фонд, направленный на поддержку инициатив в сфере спорта, духовности и патриотического воспитания.