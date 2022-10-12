У Вашингтоні обстріляли авто посольства Азербайджану у США

Невідомі обстріляли автомобіль посольства Азербайджану у США. Це сталося в ніч на 11 жовтня у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Азербайджану.

У МЗС не розкрили деталі інциденту та інформацію про постраждалих. Проте американській стороні надали запис з камер відеоспостереження. Через стрілянину тимчасово повіреного у справах США в Баку в середу, 12 жовтня, викликали у МЗС Азербайджану. "Йому висловлено серйозне занепокоєння і невдоволення подіями, а також доведено до відома вимогу забезпечити безпеку дипломатичного представництва Азербайджану", - йдеться у заяві.