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В Вашингтоне обстреляли авто посольства Азербайджана в США

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Вашингтон, Среда 12 октября 2022 12:06
В Вашингтоне обстреляли авто посольства Азербайджана в США Фото: в Вашингтоне обстреляли авто посольства Азербайджана (facebook com azembassy us)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные обстреляли автомобиль посольства Азербайджана в США. Это произошло в ночь на 11 октября в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана.

В МИД не раскрыли детали инцидента и информацию о пострадавших. Однако американской стороне предоставили запись с камер видеонаблюдения.

Из-за стрельбы временно поверенного по делам США в Баку в среду, 12 октября, вызвали в МИД Азербайджана.

"Ему высказана серьезная обеспокоенность и недовольство событиями, а также доведено до сведения требование обеспечить безопасность дипломатического представительства Азербайджана", - говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре в Нью-Йорке провели трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении из-за нового обострения.

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