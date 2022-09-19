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В Нью-Йорке пройдет трехсторонняя встреча из-за обострения между Арменией и Азербайджаном

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Понедельник 19 сентября 2022 16:11
В Нью-Йорке пройдет трехсторонняя встреча из-за обострения между Арменией и Азербайджаном Фото: в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана (twitter com)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 19 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Третьей стороной станет США и госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Армения.

"По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов", - говорится в сообщении со ссылкой на МИД Армении.

Ситуация в Армении

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирования ситуации. Однако о каких именно механизмах идет речь, в организации не уточнили. Позже стало известно, что ОДКБ пока не планирует отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное решение конфликта.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.

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