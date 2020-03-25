ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Вашингтоне ввели карантин до 24 апреля

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 04:22
В Вашингтоне ввели карантин до 24 апреля
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Запретили работу всех предприятий "не первой необходимости"

Мэр Вашингтона (США) Мюриэль Баузер издала указ о временном закрытии всех предприятий, не имеющих первостепенного значения, а также запретила собрания десяти и больше человек в связи с распространением коронавируса на территории округа Колумбия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Столичные власти временно запретили работу всех городских туристических агентств, тренажерных залов, оздоровительных клубов, спа и массажных заведений; театров, кинотеатров, зрительных залов, ночных клубов, парикмахерских и маникюрных салонов, тату-салонов, розничных магазинов одежды и других бизнесов не первой необходимости.

Согласно тексту указа, под его действие не попадают компании, оказывающие услуги первостепенной важности: продуктовые магазины, банки, автомастерские, детские сады, больницы, аптеки, ветеринарные клиники и еще ряд заведений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 12 апреля.

До этого он говорил, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.

Полиция увеличила число патрулей для контроля изоляции приезжих Азербайджан вводит карантин из-за коронавируса
Новости Украины Вашингтонкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь