В Вашингтоне ввели карантин до 24 апреля

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Запретили работу всех предприятий "не первой необходимости"

Мэр Вашингтона (США) Мюриэль Баузер издала указ о временном закрытии всех предприятий, не имеющих первостепенного значения, а также запретила собрания десяти и больше человек в связи с распространением коронавируса на территории округа Колумбия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Столичные власти временно запретили работу всех городских туристических агентств, тренажерных залов, оздоровительных клубов, спа и массажных заведений; театров, кинотеатров, зрительных залов, ночных клубов, парикмахерских и маникюрных салонов, тату-салонов, розничных магазинов одежды и других бизнесов не первой необходимости.

Согласно тексту указа, под его действие не попадают компании, оказывающие услуги первостепенной важности: продуктовые магазины, банки, автомастерские, детские сады, больницы, аптеки, ветеринарные клиники и еще ряд заведений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 12 апреля.

До этого он говорил, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.