У Вашингтоні поліція переведена на режим підвищеної готовності через вибори

Фото: поилция (facebook.com NYPD)

Поліція Вашингтона переведена на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після президентських виборів у США. Також федеральна влада посилила заходи безпеки в районі Білого дому.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, всі поліцейські округу Колумбія наступну добу будуть перебувати на службі. Крім того, навколо Білого дому вночі був зведений ще один ряд огорож.

В готовності до захисту Білого дому крім співробітників Секретної служби США також знаходяться 250 резервістів Національної гвардії, які в разі необхідності прийдуть на допомогу міської поліції.

Також відомо, що в центрі міста різні заклади та установи продовжують закривати щитами вікна своїх будинків.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер заявила, що схвалює мирні протести, але попередила, щоб вони не переростали в насильство. Разом з тим вона не розглядає можливість введення комендантської години в окрузі Колумбія, але при необхідності зробить це.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада США готується до можливих безладів після президентських виборів, 3 листопада.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що попередні результати виборів у США 2020 будуть з'являтися по завершенню офіційного голосування 3 листопада.