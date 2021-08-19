В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбу

В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса в грузовике сидит мужчина с детонатором в руке. Он угрожает взорвать бомбу и требует разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Полиция отправила переговорщиков поговорить с мужчиной в грузовике, чтобы определить, держал ли он детонатор, и офицеры также работали над тем, чтобы выяснить, работоспособно ли взрывное устройство.
Мужчина
Сотрудники правоохранительных органов с винтовками занимают позицию возле здания Капитолия США.