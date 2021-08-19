У Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбу

У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу у вантажівці сидить чоловік з детонатором в руці. Він погрожує підірвати бомбу і вимагає розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
Поліція відправила переговірників поговорити з чоловіком у вантажівці, щоб визначити, чи тримав він детонатор, і офіцери також працювали над тим, щоб з'ясувати, чи працездатний вибуховий пристрій.
Чоловік
Співробітники правоохоронних органів з гвинтівками займають позицію біля будівлі Капітолію США.