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В Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд

Автор: Анна Полисученко

В Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд. Контакт с рельсами потерял один из 12 вагонов, но из-за этого весь поезд застрял в туннеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

"Ожидаются задержки движения поездов в оба направления (на синей линии) из-за схода с рельсов поезда недалеко от станции "Арлингтонское кладбище", - говорится в сообщении.

Около 400 пассажиров провели в темноте более часа, прежде чем спасатели начали эвакуацию.

Аварийно-спасательные службы были направлены на станции "Росслин" и "Арлингтонское кладбище". Спасателям пришлось выводить людей по туннелю на расстояние около 600 метров.

О причинах аварии и пострадавших пока не сообщалось.

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метроВашингтон