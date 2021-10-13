У Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд

"Очікуються затримки руху поїздів в обидва напрямки (на синій лінії) через сходження з рейок поїзда недалеко від станції "Арлінгтонське кладовище", - йдеться в повідомленні.

Близько 400 пасажирів провели в темряві більше години, перш ніж рятувальники почали евакуацію.

Аварійно-рятувальні служби були направлені на станції "Росслін" і "Арлінгтонське кладовище". Рятувальникам довелося виводити людей по тунелю на відстань близько 600 метрів.

Про причини аварії і постраждалих поки не повідомлялося.