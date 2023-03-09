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Вашингтон відповів Пекіну, який прирівняв постачання зброї РФ до допомоги Тайваню від США

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Вашингтон, Четвер 09 березня 2023 12:29
Вашингтон відповів Пекіну, який прирівняв постачання зброї РФ до допомоги Тайваню від США Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

США відкидають звинувачення Китаю, який прирівняв можливе постачання зброї РФ до допомоги Вашингтона для Тайваню. Там заявили, що американська сторона діє виключно в рамках правил світового порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу.

"Я не збираюся вступати в суперечку з міністром закордонних справ Китаю. Але я скажу, що такі коментарі, здається, не помічають саме поточного стану. Те, що роблять США разом із десятками країн у всьому світі, це підтримка, заснована на правилах світового порядку", - заявив Прайс.

Він наголосив, йдеться про правила, в яких "велика країна не може залякувати маленьку країну та не може намагатися змінити кордони силою".

"Це ті самі принципи, які в даному випадку Китай підписав як держава-член ООН і як країна, яка має відповідати цим самим документам та принципам Статуту ООН, принципам міжнародного права", - сказав Прайс.

Він пояснив, те що роблять США стосовно Тайваню - це намагання зміцнити, захистити і зберегти його статус-кво.

"Все, що ми робимо в стосовно України і все, що ми робимо на підтримку Тайваню, відповідає встановленому порядку. Це той же порядок, заснований на правилах, який лежить в основі миру і безпеки, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні. Будь-хто, хто припускає, що ми чинимо непослідовно, я думаю, не бере до уваги основні концепції, які грають роль", - резюмував Прайс.

Що сказали в Китаї

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв можливу майбутню військову підтримку Росії у війні проти України до постачання зброї від США для Тайваню, яку Пекін продовжує розглядати як нібито "свою територію", хоча ніколи не контролював острів.

Крім того, він розкритикував Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням, заявивши, що це нібито "розпалює вогонь" війни.

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