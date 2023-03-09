Вашингтон ответил Пекину, который приравнял поставки оружия РФ к помощи Тайваню от США

США отвергают обвинения Китая, который приравнял возможные поставки оружия РФ к помощи Вашингтона для Тайваня. Там заявили, что американская сторона действует только в рамках правил мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга.

"Я не собираюсь вступать в спор с министром иностранных дел Китая. Но я скажу, что такие комментарии, похоже, не замечают именно текущего состояния. То, что делают США вместе с десятками стран во всем мире, это поддержка, основанная на правилах мирового порядка", - заявил Прайс.

Он отметил, что речь идет о правилах, в которых "большая страна не может запугивать маленькую страну и не может пытаться изменить границы силой".

"Это те же принципы, которые в данном случае Китай подписал как государство-член ООН и как страна, которая должна отвечать этим же документам и принципам Устава ООН, принципам международного права", - сказал Прайс.

Он объяснил, что делают США по отношению к Тайваню - это попытка укрепить, защитить и сохранить его статус-кво.

"Все , что мы делаем в отношении Украины и все, что мы делаем в поддержку Тайваня, соответствует установленному порядку. Это тот же порядок, основанный на правилах, который лежит в основе мира и безопасности, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе. Любой, кто предполагает, что мы поступаем непоследовательно, я думаю, не принимает во внимание основные концепции, которые играют роль", - резюмировал Прайс.

Что сказали в Китае

Напомним, недавно министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял возможную будущую военную поддержку России в войне против Украины к поставке оружия от США для Тайваня, которую Пекин продолжает рассматривать как якобы "свою территорию", хотя никогда не контролировал остров.

Кроме того, он раскритиковал Запад из-за предоставления Украине вооружения для борьбы с российским вторжением, заявив, что это якобы "разжигает огонь" войны.

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