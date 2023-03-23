Вашингтон стурбований пропозицією Китаю про заморожування лінії фронту в Україні, - Bloomberg

Зустрічі Сі Цзіньпіна в Москві з Володимиром Путіним поставили адміністрацію Байдена в незручне становище: два супротивники обговорюють мирну пропозицію щодо України, яку США вважають неприйнятною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Офіційні особи США публічно висловили глибокий скептицизм із приводу китайської ідеї, заявивши, що її заклик до припинення вогню винагородить Москву за вторгнення, закріпивши її територіальні придбання. Однак, поданим Bloomberg, приватно зустрічі та пропозиція викликали почуття занепокоєння в адміністрації.

За словами одного анонімного представника адміністрації, США стурбовані тим, що їх заженуть у кут через китайську пропозицію. Незалежно від позиції США, пряме ігнорування цього питання може дозволити Китаю довести іншим країнам, які нібито втомилися від війни та економічної шкоди, яку вона завдає, що Вашингтон не зацікавлений у мирі.

Якщо США відкинуть угоду, "Китай, швидше за все, посилить повідомлення про те, що США виступають проти припинення вогню, що США виступають проти закінчення війни", сказав Бонні Лін, науковий співробітник Центру стратегічних та стратегічних досліджень. "Буде багато способів, якими Китай спробує розкрутити все, що відбудеться на китайсько-російській зустрічі, таким чином, щоб спробувати виставити США у негативному світлі", - додав він.

Дебати з приводу китайської версії "мирного плану" висувають на перший план лише одну з багатьох незручних реалій, які продемонстрували триденний візит Сі цього тижня до Москви, під час якого Путін тепло вітав китайського лідера. Дві країни зобов'язалися ще більше поглибити партнерство.

Адміністрація Байдена намагалася тримати Китай осторонь від початку вторгнення в Україну, але, схоже, сталося протилежне. Незважаючи на зближення Сі та Путіна, Китай знаходить сприйнятливу аудиторію для своїх ширших дипломатичних зусиль у всьому світі.

На слуханнях у Сенаті в середу сенатор Джефф Мерклі попросив держсекретаря Ентоні Блінкена відреагувати на те, що демократ з Орегона назвав "трьохденним братнім святом з Путіним і Сі, яке прославляє авторитарну владу". Блінкен визнав, що це було продовженням обіцянки двох країн перед війною про "безмежне партнерство".

"Це не дивно - світогляд обох країн сильно відрізняється від нашого, - сказав Блінкен. - Вони можуть знайти спільну мову у протидії світогляду, який ми та багато інших країн світу прагнемо захищати та просувати".

Блінкен не згадав усі країни, які відмовилися прийняти чиюсь сторону, незважаючи на заклики США.

Китай проігнорував санкції США через партнерство його компаній з Росією, купував нафту в іранського режиму всупереч вимогам Заходу та допоміг організувати дипломатичну розрядку між Саудівською Аравією та Іраном. Найбільші світові економіки, такі як Індія та Бразилія, відмовляються обирати між Китаєм та Заходом, стверджуючи, що не хочуть нової холодної війни.

А тиждень тому Гондурас розпочав процес відмови від дипломатичних відносин із Тайванем на користь економічних зв'язків із Китаєм. Цей крок став "ознакою моєї рішучості виконати план уряду та вільно розширювати кордони у гармонії з народами світу", - заявив президент Ксіомара Кастро.

Погіршення відносин між США та Китаєм

Все це відбувається в міру того, як зв'язки США з Китаєм, які почали псуватися через торгову війну колишнього президента Дональда Трампа, продовжують погіршуватися. Це було підкреслено галасом навколо китайської повітряної кулі-шпигуна, що викликало загальнонаціональний протест у США та гнівні взаємні звинувачення між Вашингтоном та Пекіном.

Цей епізод підірвав спробу стабілізувати стосунки наприкінці минулого року під час особистої зустрічі президента Джо Байдена та Сі в Індонезії. Це призвело до напруженої зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена та високопоставленого китайського дипломата Ван І в Мюнхені, і Сі пізніше попередив про "всебічне стримування та придушення з боку західних країн на чолі зі США".

Офіційні особи США стверджують, що їхні різкі слова на адресу Пекіна вплинули. Вони кажуть, що публічні попередження США про те, що Китай може надати смерть Росії, змусили уряд Сі двічі подумати над цією ідеєю. США також продовжують постачати зброю Україні - цього тижня вони оголосили про нові боєприпаси на 325 млн доларів - у співпраці з європейськими країнами, які розробляють власні нові плани поставок.

Адміністрація Байдена намагалася змусити Китай протистояти війні Росії проти України на умовах США, але "Сі тепер погоджується на свої умови", - сказав Крістофер К. Джонсон, президент China Strategies Group, консалтингової компанії з політичних ризиків. "І це, я думаю, ймовірно, викликає певний жах у адміністрації", - додав він.

Оскільки Вашингтон постійно займає жорстку позицію щодо Китаю, деякі аналітики вважають, що Китай найближчим часом може фактично відмовитись від покращення відносин із США.

Чим менше Китай бачить можливості працювати зі США, "тим більша ймовірність того, що вони будуть використовувати ці інші шляхи та варіанти", - сказала Мелані Сіссон, науковий співробітник із зовнішньої політики Брукінгського інституту. "І у багатьох відносинах і у багатьох місцях це означатиме спробу підірвати відносини США з іншими країнами", - додала вона.