Вашингтон обеспокоен предложением Китая о замораживании линии фронта в Украине, - Bloomberg

Встречи Си Цзиньпина в Москве с Владимиром Путиным поставили администрацию Байдена в неудобное положение: два противника обсуждают мирное предложение по Украине, которое США сочли неприемлемым.

Официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайской идеи, заявив, что ее призыв к прекращению огня вознаградит Москву за вторжение, закрепив ее территориальные приобретения. Однако, поданным Bloomberg, в частном порядке встречи и предложение вызвали чувство беспокойства в администрации.

По словам одного анонимного представителя администрации, США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Независимо от позиции США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые якобы устали от войны и экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире.

Если США отвергнут соглашение, "Китай, скорее всего, усилит сообщения о том, что США выступают против прекращения огня, что США выступают против окончания войны", сказал Бонни Лин, научный сотрудник Центра стратегических и стратегических исследований. "Будет много способов, которыми Китай попытается раскрутить все, что произойдет на китайско-российской встрече, таким образом, чтобы попытаться представить США в негативном свете", - добавил он.

Дебаты по поводу китайской версии "мирного плана" выдвигают на первый план лишь одну из многих неудобных реалий, которые были продемонстрированы трехдневным визитом Си на этой неделе в Москву, во время которого Путин тепло приветствовал китайского лидера. Две страны обязались еще больше углубить партнерство.

Администрация Байдена пыталась держать Китай в стороне с самого начала вторжения в Украину, но, похоже, произошло обратное. Несмотря на сближение Си и Путина, Китай находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру.

На слушаниях в Сенате в среду сенатор Джефф Меркли попросил госсекретаря Энтони Блинкена отреагировать на то, что демократ из Орегона назвал "трехдневным братским праздником с Путиным и Си, прославляющим авторитарную власть". Блинкен признал, что это было продолжением обещания двух стран прямо перед войной о "безграничном партнерстве".

"Это неудивительно - мировоззрение обеих стран сильно отличается от нашего, - сказал Блинкен. - Они могут найти общий язык в противодействии мировоззрению, которое мы и многие другие страны мира стремимся защищать и продвигать".

Блинкен не упомянул все страны, которые отказались принять чью-либо сторону, несмотря на призывы США.

Китай проигнорировал санкции США из-за партнерства его компаний с Россией, покупал нефть у иранского режима вопреки требованиям Запада и помог организовать дипломатическую разрядку между Саудовской Аравией и Ираном. Крупнейшие мировые экономики, такие как Индия и Бразилия, отказываются выбирать между Китаем и Западом, утверждая, что не хотят новой холодной войны.

А неделю назад Гондурас начал процесс отказа от дипломатических отношений с Тайванем в пользу экономических связей с Китаем. Этот шаг стал "признаком моей решимости выполнить план правительства и свободно расширять границы в гармонии с народами мира", - заявил президент Ксиомара Кастро.

Ухудшение отношений между США и Китаем

Все это происходит по мере того, как связи США с Китаем, которые начали портиться из-за торговой войны бывшего президента Дональда Трампа, продолжают ухудшаться. Это было подчеркнуто шумихой вокруг китайского воздушного шара-шпиона, вызвавшего общенациональный протест в США и гневные взаимные обвинения между Вашингтоном и Пекином.

Этот эпизод подорвал попытку стабилизировать отношения в конце прошлого года во время личной встречи президента Джо Байдена и Си в Индонезии. Это привело к напряженной встрече госсекретаря Энтони Блинкена и высокопоставленного китайского дипломата Ван И в Мюнхене, и Си позже предупредил о "всестороннем сдерживании и подавлении со стороны западных стран во главе с США".

Официальные лица США утверждают, что их резкие слова в адрес Пекина возымели действие. Они говорят, что публичные предупреждения США о том, что Китай может оказать летальную помощь России, заставили правительство Си дважды подумать над этой идеей. США также продолжают поставлять оружие Украине - на этой неделе они объявили о новых боеприпасах на 325 млн долларов - в сотрудничестве с европейскими странами, которые разрабатывают собственные новые планы поставок.

Администрация Байдена пыталась заставить Китай противостоять войне России против Украины на условиях США, но "Си теперь соглашается на свои условия", - сказал Кристофер К. Джонсон, президент China Strategies Group, консалтинговой компании по политическим рискам. "И это, я думаю, вероятно, вызывает некоторый ужас в администрации", - добавил он.

Поскольку Вашингтон постоянно занимает жесткую позицию в отношении Китая, некоторые аналитики считают, что Китай в ближайшее время может фактически отказаться от улучшения отношений с США.

Чем меньше Китай видит возможности работать с США, "тем больше вероятность того, что они будут использовать эти другие пути и варианты", - сказала Мелани Сиссон, научный сотрудник по внешней политике Брукингского института. "И во многих отношениях и во многих местах это будет означать попытку подорвать отношения США с другими странами", - добавила она.