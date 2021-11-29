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Вашингтон рассчитывает укрепить возможности сдерживания РФ в Европе

Автор: Анна Полисученко

Пентагон завершил обзор расстановки сил США в мире. По его итогам Вашингтон рассчитывает укрепить возможности сдерживания РФ в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

"Мы завершили обзор расстановки сил США в мире. 4 февраля 2021 года президент Байден объявил, что министр обороны Ллойд Остин проведет такой обзор, чтобы согласовать расстановку наших сил за рубежом в соответствии с руководством Байдена по национальной безопасности", - отметила и. о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мары Карлин.

После нескольких месяцев анализа и тесной межведомственной координации президент США Джо Байден утвердил выводы и рекомендации министра обороны Ллойда Остина, сделанные в результате обзора расстановки сил.

"Что касается Европы, то обзор расстановки сил укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", - утверждала она.

Ранее мы писали, что в РФ заявили, что 27 российских дипломатов покинут США в январе.

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