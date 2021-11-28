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В РФ заявили, что 27 российских дипломатов покинут США в январе

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Россия, Воскресенье 28 ноября 2021 23:01
В РФ заявили, что 27 российских дипломатов покинут США в январе Фото: В РФ заявили, что 27 российских дипломатов покинут США в январе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Еще 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 января 2022 года. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, 27 российских дипломатов будут высланы из США уже 30 января.

"Наши дипломаты высылаются ... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января ... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров", = заявил Антонов.

По данным МИД России, по состоянию на 29 октября в США по-прежнему работали около 200 российских дипломатов, в том числе сотрудники российского представительства при ООН.

Посольство США в Москве прекратило обработку недипломатических виз в этом году и добавило россиян в список "бездомных граждан", которые могут подавать документы на получение визы в третьих странах.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Захарова заявила, что 55 дипломатов покинут США в ближайшие месяцы.

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