UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вашингтон не дозволить Україні програти війну з економічних причин, - глава Мінфіну США

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка України залишається "головним пріоритетом" для США та Європи та є вирішальною для підтримки військової битви України проти російського вторгнення.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", - сказала Єллен у своєму виступі, підготовленому до її зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

Вона сказала, що адміністрація Байдена віддана підтримці України "стільки, скільки потрібно" і боротиметься за те, щоб двопартійна більшість у Конгресі США схвалила "рішучу" та безперебійну допомогу.

Зустріч Єллен з Єврогрупою відбувається у той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена готується провести новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів як для України, так і для Ізраїлю, який готує наземне вторгнення після смертельного нападу 7 жовтня, здійсненого угрупуванням ХАМАС, яка править у Газі.

Підтримка України

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати Америки можуть собі дозволити і повинні підтримувати і Ізраїль, і Україну у боротьбі з російським вторгненням.

"Я думаю, що відповідь - абсолютно. Америка, безумовно, може собі дозволити підтримувати Ізраїль та підтримувати військові потреби Ізраїлю, і ми також можемо і маємо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії", - сказала вона.

Деякі республіканці в Конгресі поставили під сумнів фінансування Києва, в тому числі представника Огайо Джима Джордана, який був номінований на посаду спікера Палати представників і очолює групу Республіканської партії, яку підтримує колишній президент і ймовірний кандидат на виборах 2024 року Дональд Трамп.

За даними опитування КМІС, в Україні помітно зросла частка тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України, а його підтримка слабшає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України