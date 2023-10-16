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Вашингтон не позволит Украине проиграть войну по экономическим причинам, - глава Минфина США

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка Украины остается "главным приоритетом" для США и Европы и является решающей для поддержки военной битвы Украины против российского вторжения.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - сказала Йеллен в своем выступлении, подготовленном к ее встрече с министрами финансов еврозоны.

Она сказала, что администрация Байдена привержена поддержке Украины "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США одобрило "решительную" и бесперебойную помощь.

Встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, которая правит в Газе.

Поддержка Украины

Ране министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки могут себе позволить и должны поддерживать и Израиль, и Украину в ее борьбе с российским вторжением.

"Я думаю, что ответ - абсолютно. Америка, безусловно, может себе позволить поддерживать Израиль и поддерживать военные нужды Израиля, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе против России", - сказа она.

Некоторые республиканцы в Конгрессе поставили под сомнение финансирование Киева, в том числе представитель Огайо Джим Джордан, который был номинирован на пост спикера Палаты представителей и возглавляет груупу Республиканской партии, поддерживаемую бывшим президентом и вероятным кандидатом на выборах 2024 года Дональдом Трампом.

По данным опроса КМИС, в Украине заметно возросла доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, а его поддержка ослабевает.

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