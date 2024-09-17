Вашингтон уже бачив план перемоги Зеленського, - посол США в ООН

Сполучені Штати Америки вже ознайомились із планом перемоги президента України Володимира Зеленського. Така ініціатива може спрацювати.
Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію і план, які можуть спрацювати. І ми повинні зрозуміти, як ми можемо зробити свій внесок у це, контактуючи з усіма главами держав, які будуть присутні тут, у Нью- Йорку. Тому ми сподіваємося добитися деякого прогресу", - зазначила дипломат.
За її словами, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру, це стосується як ситуації у Секторі Газа, так і ситуації в Україні.
Томас-Грінфілд висловила сподівання, що вдасться досягти певного прогресу для завершення війни.
Нагадаємо, минулого місяця президент України Володимир Зеленський уперше заговорив про план перемоги. Його український лідер запланував представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Харріс та Дональду Трампу наприкінці вересня.
Учора, 16 вересня, глава української держави наголошував, що план перемоги готовий уже на 90%.
За його словами, план буде представлено союзникам вже наступного тижня.
Також Зеленський зазначав, що план складається з п'яти пунктів - чотирьох основних та одного, який необхідно виконати вже після завершення війни.
Більш детально про план перемоги Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.
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