Вашингтон уже видел план победы Зеленского, - посол США в ООН

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о плане победы. Его украинский лидер запланировал представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу в конце сентября.

Вчера, 16 сентября, глава украинского государства отмечал, что план победы готов уже на 90%.

По его словам, план будет представлен союзникам уже на следующей неделе.

Также Зеленский отмечал, что план состоит из пяти пунктов - четырех основных и одного, который необходимо выполнить уже после завершения войны.

Более детально о плане победы Зеленского - в материале РБК-Украина.

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