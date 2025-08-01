Ваша дитина в машині? Ви можете не помітити, як порушуєте закон
У поліції закликали батьків не нехтувати правилами перевезення дітей у транспорті. Як зазначають правоохоронці, дитячі утримуючі системи - автокрісла та бустери - значно знижують ризик травм під час ДТП і є обов’язковими для безпечної подорожі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Вінницької області у Facebook.
Посилена безпека дітей в авто
"Безпека дітей - пріоритет усіх батьків. Саме тому використання дитячих утримуючих систем в автомобілях є вкрай важливим для забезпечення безпеки маленьких пасажирів", - наголошують поліцейські.
Головні причин, чому важливо користуватися дитячими утримуючими системами:
- дитячі утримуючі системи, як-от автокрісла та бустери, розроблені спеціально для захисту дітей під час ДТП;
- звичайні ремені безпеки не підходять для дітей, бо вони створені для дорослих. Дитячі автокрісла забезпечують правильне розташування ременя безпеки, що запобігає травмам шиї, голови та внутрішніх органів.
- дитячі утримуючі системи забезпечують додатковий комфорт для дітей. Вони можуть зручно сидіти, спати або грати під час поїздки, що робить подорожі приємнішими як для дітей, так і для батьків.
У поліції також наголосили, що за ігнорування правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність:
- вперше протягом року - штраф на водія у розмірі 510 гривень;
- повторно протягом року - штраф у розмірі 850 гривень;
"Будьте відповідальними та дбайте про маленьких пасажирів", - кажуть у поліції.
Спеціальні утримуючі системи розроблені для безпеки дітей (фото: Патрульна поліція Вінницької області/Facebook)
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