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Ваша дитина в машині? Ви можете не помітити, як порушуєте закон

П'ятниця 01 серпня 2025 08:00
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Ваша дитина в машині? Ви можете не помітити, як порушуєте закон Що треба знати водіям, які перевозять малих дітей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У поліції закликали батьків не нехтувати правилами перевезення дітей у транспорті. Як зазначають правоохоронці, дитячі утримуючі системи - автокрісла та бустери - значно знижують ризик травм під час ДТП і є обов’язковими для безпечної подорожі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Вінницької області у Facebook.

Посилена безпека дітей в авто

"Безпека дітей - пріоритет усіх батьків. Саме тому використання дитячих утримуючих систем в автомобілях є вкрай важливим для забезпечення безпеки маленьких пасажирів", - наголошують поліцейські.

Головні причин, чому важливо користуватися дитячими утримуючими системами:

  • дитячі утримуючі системи, як-от автокрісла та бустери, розроблені спеціально для захисту дітей під час ДТП;
  • звичайні ремені безпеки не підходять для дітей, бо вони створені для дорослих. Дитячі автокрісла забезпечують правильне розташування ременя безпеки, що запобігає травмам шиї, голови та внутрішніх органів.
  • дитячі утримуючі системи забезпечують додатковий комфорт для дітей. Вони можуть зручно сидіти, спати або грати під час поїздки, що робить подорожі приємнішими як для дітей, так і для батьків.

У поліції також наголосили, що за ігнорування правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність:

  • вперше протягом року - штраф на водія у розмірі 510 гривень;
  • повторно протягом року - штраф у розмірі 850 гривень;

"Будьте відповідальними та дбайте про маленьких пасажирів", - кажуть у поліції.

Возможно, это изображение 2 человека и текстСпеціальні утримуючі системи розроблені для безпеки дітей (фото: Патрульна поліція Вінницької області/Facebook)

Раніше ми писали про те, за які порушення водії можуть отримати рекордні штрафи.

Читайте також про те, як правильно оплачувати штрафи, щоб не залишитись боржником.

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