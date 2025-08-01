Ваша дитина в машині? Ви можете не помітити, як порушуєте закон

У поліції закликали батьків не нехтувати правилами перевезення дітей у транспорті. Як зазначають правоохоронці, дитячі утримуючі системи - автокрісла та бустери - значно знижують ризик травм під час ДТП і є обов’язковими для безпечної подорожі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Вінницької області у Facebook .

"Будьте відповідальними та дбайте про маленьких пасажирів", - кажуть у поліції.

У поліції також наголосили, що за ігнорування правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність:

"Безпека дітей - пріоритет усіх батьків. Саме тому використання дитячих утримуючих систем в автомобілях є вкрай важливим для забезпечення безпеки маленьких пасажирів", - наголошують поліцейські.

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