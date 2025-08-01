Ваш ребенок в машине? Вы можете не заметить, как нарушаете закон
В полиции призвали родителей не пренебрегать правилами перевозки детей в транспорте. Как отмечают правоохранители, детские удерживающие системы - автокресла и бустеры - значительно снижают риск травм во время ДТП и являются обязательными для безопасного путешествия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Винницкой области в Facebook.
Усиленная безопасность детей в авто
"Безопасность детей - приоритет всех родителей. Именно поэтому использование детских удерживающих систем в автомобилях является крайне важным для обеспечения безопасности маленьких пассажиров", - отмечают полицейские.
Главные причины, почему важно пользоваться детскими удерживающими системами:
- детские удерживающие системы, такие как автокресла и бустеры, разработаны специально для защиты детей во время ДТП;
- обычные ремни безопасности не подходят для детей, потому что они созданы для взрослых. Детские автокресла обеспечивают правильное расположение ремня безопасности, что предотвращает травмы шеи, головы и внутренних органов.
- детские удерживающие системы обеспечивают дополнительный комфорт для детей. Они могут удобно сидеть, спать или играть во время поездки, что делает путешествия более приятными как для детей, так и для родителей.
В полиции также отметили, что за игнорирование правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность:
- впервые в течение года - штраф на водителя в размере 510 гривен;
- повторно в течение года - штраф в размере 850 гривен;
"Будьте ответственными и заботьтесь о маленьких пассажиров", - говорят в полиции.
Специальные удерживающие системы разработаны для безопасности детей (фото: Патрульная полиция Винницкой области/Facebook)
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