Ваш ребенок в машине? Вы можете не заметить, как нарушаете закон

В полиции призвали родителей не пренебрегать правилами перевозки детей в транспорте. Как отмечают правоохранители, детские удерживающие системы - автокресла и бустеры - значительно снижают риск травм во время ДТП и являются обязательными для безопасного путешествия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Винницкой области в Facebook .

"Будьте ответственными и заботьтесь о маленьких пассажиров", - говорят в полиции.

В полиции также отметили, что за игнорирование правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность:

"Безопасность детей - приоритет всех родителей. Именно поэтому использование детских удерживающих систем в автомобилях является крайне важным для обеспечения безопасности маленьких пассажиров", - отмечают полицейские.

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