ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ваш ребенок в машине? Вы можете не заметить, как нарушаете закон

Пятница 01 августа 2025 08:00
UA EN RU
Ваш ребенок в машине? Вы можете не заметить, как нарушаете закон Что надо знать водителям, которые перевозят маленьких детей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В полиции призвали родителей не пренебрегать правилами перевозки детей в транспорте. Как отмечают правоохранители, детские удерживающие системы - автокресла и бустеры - значительно снижают риск травм во время ДТП и являются обязательными для безопасного путешествия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Винницкой области в Facebook.

Усиленная безопасность детей в авто

"Безопасность детей - приоритет всех родителей. Именно поэтому использование детских удерживающих систем в автомобилях является крайне важным для обеспечения безопасности маленьких пассажиров", - отмечают полицейские.

Главные причины, почему важно пользоваться детскими удерживающими системами:

  • детские удерживающие системы, такие как автокресла и бустеры, разработаны специально для защиты детей во время ДТП;
  • обычные ремни безопасности не подходят для детей, потому что они созданы для взрослых. Детские автокресла обеспечивают правильное расположение ремня безопасности, что предотвращает травмы шеи, головы и внутренних органов.
  • детские удерживающие системы обеспечивают дополнительный комфорт для детей. Они могут удобно сидеть, спать или играть во время поездки, что делает путешествия более приятными как для детей, так и для родителей.

В полиции также отметили, что за игнорирование правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность:

  • впервые в течение года - штраф на водителя в размере 510 гривен;
  • повторно в течение года - штраф в размере 850 гривен;

"Будьте ответственными и заботьтесь о маленьких пассажиров", - говорят в полиции.

Возможно, это изображение 2 человека и текстСпециальные удерживающие системы разработаны для безопасности детей (фото: Патрульная полиция Винницкой области/Facebook)

Ранее мы писали о том, за какие нарушения водители могут получить рекордные штрафы.

Читайте также о том, как правильно оплачивать штрафы, чтобы не остаться должником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Штрафы
Новости
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому