"Ваш родственник в больнице". Мошенники обокрали украинцев на полмиллиона гривен

Так, разоблачены организатор и два исполнителя, которые звонили жертвам и сообщали о том, что их родственники находятся в больнице и им предстоит перенести операцию, на которую необходимо сбросить деньги.

"Мошенники обманули 10 человек на почти 300 тысяч гривен. Среди пострадавших – близкие родственники военнослужащего ВСУ", - рассказали в МВД.

Кроме того, установлено, что группа аферистов также продавали несуществующие дрова. Сумма ущерба составила около 200 тысяч гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников мобильные телефоны, банковские карты и черные записи.

"Организатор преступления недавно освободился с мест лишения свободы, а двое приспешников отбывают наказание в исправительной колонии Днепропетровской области", - выяснили в полиции.

Фигурантам инкриминируют совершение уголовных правонарушений по ч. 2, 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.