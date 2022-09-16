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"Вас здесь не ждут": Латвия ограничивает въезд для граждан РФ по шенгенским визам

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Рига, Пятница 16 сентября 2022 08:30
"Вас здесь не ждут": Латвия ограничивает въезд для граждан РФ по шенгенским визам Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 19 сентября, Латвия ограничивает въезд на территорию страны граждан России по шенгенским визам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича в Twitter.

"С 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами", - написал он.

Министр предупредил граждан России, что их не ждут в Латвии.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" - добавил Ринкевич.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". Соответствующее заявление приняли в 8 сентября премьер-министры четырех стран.

Ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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