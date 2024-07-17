Варто подати декларацію: підприємці можуть починати господарську діяльність без дозволів і ліцензій

За її словами, ухвалений законопроєкт про спрощення умов провадження господарської діяльності в період дії воєнного стану в Україні переводить отримання дозволів та ліцензій, необхідних для початку власної справи, на декларативний принцип, тобто подана декларація прирівнюється до статусу дозволу, або ліцензії. Це значно спростить умови ведення бізнесу.

Шуляк зазначила, що відтепер українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність. Виключення - високоризиковані види діяльності, перелік яких затвердить Кабмін.

Подати передбачені законодавством документи на кшталт заявки на продовження дії дозволів, відповідної звітності та інших документів буде потрібно після закінчення дії воєнного стану. Все це, вважає Шуляк, допоможе бізнесу прилаштуватися до умов роботи під час війни, стимулюватиме ділову активність та сприятиме розвитку економіки.

"Підтримка бізнесу під час війни - необхідність. Тож ухвалення цього законопроєкту дозволить створити максимально зручні умови для ведення бізнесу. Підприємці зможуть швидко відновити роботу, що була призупинена через бойові дії, або ж розпочати нову власну справу там, де вони вважатимуть за доцільне. Це те, чого справді дуже хоче бізнес, бо часто ліцензування в нашій країні – це просто корупція, яка нічого хорошого не несе економіці країни", - підкреслила Олена Шуляк.

Підтриманий у парламенті законопроєкт, передбачає, що:

Декларація, подана за цим законом прирівнюється по статусу до дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних (електронних публічних) послуг. А декларації про провадження господарської діяльності, подані раніше, продовжують діяти відповідно до цього закону;

Декларація може бути подана в будь-якому місці країни – незалежно від того, де розташоване підприємство, чи мешкає підприємець;

Декларація буде дійсна на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися за відповідними дозволами чи ліцензіями до дозвільних органів. В разі такого звернення декларація буде чинною до отримання дозволу або ж відмови;

Отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але на термін не менший трьох місяців з дня його припинення чи скасування);

У період дії воєнного стану переоформлювати раніше отримані дозвільні документи, вносити зміни до інформації в декларації тощо не потрібно - навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього;

Обов’язкові звіти, повідомлення, документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування);

Планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану припиняються.

"До видів діяльності, на яких не розповсюджується дія закону входить діяльність, яка може призвести до спричинення загрози національним інтересам, негативного впливу на функціонування об’єктів критичної інфраструктури, порушення нормальних умов життєдіяльності населення, негативного впливу на екологічну безпеку", - зауважила Шуляк.

Вона додала, що протягом 15 днів після набуття чинності законом дозвільні органи опублікують на своїх офіційних вебсайтах переліки декларацій про провадження господарської діяльності, які були подані до набрання чинності цим Законом. А уряд протягом 2 місяців має ухвалити підзаконні акти, необхідні для виконання закону.













