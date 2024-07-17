Следует подать декларацию: предприниматели могут начинать деятельность без разрешений и лицензий

По ее словам, принятый законопроект об упрощении условий осуществления хозяйственной деятельности в период действия военного положения в Украине переводит получение разрешений и лицензий, необходимых для начала собственного дела, на декларативный принцип, то есть поданная декларация приравнивается к статусу разрешения или лицензии. Это значительно упростит условия ведения бизнеса.

Шуляк отметила, что теперь украинцы смогут заводить собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто задекларировав соответствующую деятельность. Исключение – высокорискованные виды деятельности, перечень которых утвердит Кабмин.

Подать предусмотренные законодательством документы типа заявки на продление действия разрешений, соответствующей отчетности и других документов потребуется после окончания действия военного положения. Все это, считает Шуляк, поможет бизнесу пристроиться к условиям работы во время войны, будет стимулировать деловую активность и будет способствовать развитию экономики.

"Поддержка бизнеса во время войны - необходимость. Поэтому принятие этого законопроекта позволит создать максимально удобные условия для ведения бизнеса. Предприниматели смогут быстро возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, или начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным. Это. то, чего действительно очень хочет бизнес, потому что часто лицензирование в нашей стране – это просто коррупция, ничего хорошего не несущая экономике страны", - подчеркнула Елена Шуляк.

Поддержанный в парламенте законопроект предусматривает, что:

Декларация, представленная по этому закону, приравнивается по статусу к разрешению, лицензии или другим результатам предоставления публичных (электронных публичных) услуг. А декларации о ведении хозяйственной деятельности, поданные ранее, продолжают действовать в соответствии с этим законом;

Декларация может быть подана в любом месте страны – независимо от того, где расположено предприятие или проживает предприниматель;

Декларация будет действительна на период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены). После этого предприниматель должен обратиться за соответствующими разрешениями или лицензиями в разрешительные органы. В случае такого обращения декларация будет действовать до получения разрешения или отказа;

Полученные ранее разрешения, лицензии, сроки которых истекают, автоматически продлеваются до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но на срок не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены);

В период действия военного положения переоформлять ранее полученные разрешительные документы, вносить изменения в информацию в декларации и т.п. не требуется – даже если наступили определенные законодательством сроки для этого;

Обязательные отчеты, сообщения, документы, которые не подавались во время военного положения, должны быть представлены до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение (но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены);

Плановые проверки по вопросам выдачи разрешительных документов на время военного положения прекращаются.

"К видам деятельности, на которых не распространяется действие закона, входит деятельность, которая может привести к вызову угрозы национальным интересам, негативному влиянию на функционирование объектов критической инфраструктуры, нарушению нормальных условий жизнедеятельности населения, негативному влиянию на экологическую безопасность", - отметила Шуляк.

Она добавила, что в течение 15 дней после вступления в силу закона разрешительные органы опубликуют на своих официальных вебсайтах перечни деклараций о производстве хозяйственной деятельности, которые были представлены до вступления в силу настоящего Закона. А правительство в течение двух месяцев должно принять подзаконные акты, необходимые для выполнения закона.











